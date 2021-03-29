Марат Башаров признался, что пить водку научил его Станислав Говорухин

Российский актер Марат Башаров признался, что пить водку научил его кинорежиссер Станислав Говорухин. Отмечается, что сегодня продюсер отметил бы свой юбилей — 85 лет, написало РИА ФАН.

Башаров вспомнил веселый случай из жизни, когда режиссер научил его пить крепкий алкоголь.

«Он однажды научил меня правильно пить водку. На всю жизнь запомнил. Еще он рассказал, как нужно правильно закусывать. Не нужно пить залпом по 50 грамм, а нужно выпить 30, потом вкусненько закусить. Не обязательно целую рюмку сразу опрокидывать. Он это так рассказывал, так показывал, я это запомнил на всю жизнь», — поделился актер.

Марат Башаров заявил, что хотел бы передать эти знания своим детям и «дай Бог внукам». Как считает знаменитость, таких артистов, как Говорухин, сейчас уже нет. Он назвал его великим режиссером, актером и человеком. Артист заметил, что Станислав Сергеевич был «настоящим мужчиной, мужиком».

Говорухин скончался в 2018 году после тяжелой и продолжительной болезни. За свою карьеру он участвовал в создании примерно 75 фильмов и сериалов.