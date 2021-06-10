Манукян обвинил Zivеrt в лицемерии

Блогер и ведущий тедепроекта «Дом 2» Давид Манукян обвинил певицу Юлию Зиверт (Zivert) в лицемерии. Ему не понравился ее лайк на комментарий продюсера Светланы Лободы Нателлы Крапивиной.

Скандал с комментарием Крапивиной разразился после вручения премии «Муз-ТВ». Женщина под фотографией Филиппа Киркорова и Давида, что «раньше таких расчленяли на шашлыки». Зиверт, как рассказал Манукян в Stories в Instagram, поддержала эти слова лайком.

Блогер рассказал, что на премии они мило общались и делали фотографии, она дружила с Филиппом Киркоровым, ранее сотрудничала с артистом.

Источник фото: телеканал «360»

«Я считаю, что это верх лицемерия. Ты улыбалась Филиппу в лицо, а после премии поддержала высказывание о том, что нас нужно отправить на шашлыки», — сказал Манукян.

Ведущий отметил, что ему нравится творчество певицы, у них есть общие друзья, но он не понимает, почему девушка поддержала Крапивину, он надеется, что «это просто ошибка».