Манукян: Little Big спасет только отмена Евровидения из-за коронавируса

Манукян заявил, что «и песня, и клип, который представила группа, просто провальные». По его словам, многие музыкальные критики также сильно разочарованы.

Также блогер выразил мнение, что Александр Панайотов представил бы Россию на конкурсе гораздо более достойно.

«Александр был готов представить Россию, и потенциал у его песен явно не хуже», — считает Манукян.

По его мнению, на конкурсе страну ждет «провал, от которого излишне распиаренную группу Little Big может спасти только отмена конкурса из-за разразившейся пандемии, вызванной коронавирусом».