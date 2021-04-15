Manizha случайно предсказала свою поездку на Евровидение три года назад

Певица Manizha рассказала, что три года назад пошутила про свое участие в Евровидении, а теперь ее слова сбылись. Об этом сообщило издание NewInform.

Она пояснила, что была на вечеринке Юлии Самойловой, и тогда один из присутствующих поднял тему, кто поедет на конкурс в следующем году. Тогда она пошутила, а теперь реально будет представлять Россию.

«Я говорю: „Ну, вообще-то я“. Я пошутила тогда. Рассказала блогеру, почему я хотела поехать на Евровидение, что хотела бы выйти с песней I am who I am», — рассказала певица.