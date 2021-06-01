Manizha рассказала, в чем заключается ее сексуальность

Manizha после выступления на Евровидении стала очень популярной. Певица уже выступила с номерами в нескольких городах. Многие зрительницы на концертах благодарят ее за то, что она не оголилась на конкурсе, чтобы получить какое-либо место. На это Manizha заявила, что сексуальным бывает не только полуобнаженное тело.

«Конечно, сексуальность в глазах, в посыле, в голосе — не только в наряде. Мне было приятно, что эти взрослые женщины, которые много чего видели, сказали мне такое: «Маниж, спасибо, что ты не оголялась ради того, чтобы получить какое-то место», — передал Star Hit ее слова.

Певицы добавила, что считает себя сексуальной. Зрители благодарили ее за выступление в закрытой одежде и за то, что она не продавала себя телом.

Ранее Манижа Сангин заявила, что собирается судиться с главным редактором Wonderzine Еленой Таратутой после публикации в на сайте информации о том, что ее выступление на Евровидение — дело рук сотрудников президентской администрации и одного влиятельного бизнесмена. Певица заявила, что эта колонка порочит ее честь и достоинство.