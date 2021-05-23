Manizhа рассказала, поедет ли на Евровидение снова
Manizha отказалась во второй раз выступать на музыкальном конкурсе Евровидение, но согласилась бы на роль ведущей. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
«Второй раз я не поеду. Я люблю делать что-то один раз, а потом браться за новое», — сказала исполнительница.
Однако если ее позовут ведущей или предложат сделать «классную коллаборацию», певица согласилась бы.
«Меня семья Евровидения очень хорошо приняла», — призналась Manizha.
Россиянка уже вернулась на родину после конкурса. Ее делегация приземлилась в аэропорту Шереметьево. Певица поделилась самым ярким впечатлением после прибытия. Им оказался диалог на паспортном контроле, где сидела «настоящая русская женщина».
«Она берет мой паспорт, смотрит на меня, на паспорт. И потом такая: „Вас можно поздравить. Это они не правы, а вы правы. Все правильно сделали. Молодец“. Мне стало так приятно, что русская женщина — это первая, кто мне сказал эти слова здесь, в России, на этой земле», — сказала Manizha.
Певица хочет продолжить музыкальную деятельность.
«Хочется выше идти. Я почувствовала сейчас сильное ощущение, когда мы действительно показываем лучшую сторону нашей страны. Мы гордились тем, что мы стояли на этой сцене», — заявила исполнительница.
Она рада, что Россию поддержало большинство европейских стран, которые много лет никогда не ставили баллы. Теперь девушка верит в интернациональность музыки.
Финал песенного конкурса прошел 22 мая в Роттердаме. Представительница России набрала 204 балла и заняла девятое место. Manizha выступила с песней Russian Woman под пятым номером.
Евровидение-2021 прошло с 18 по 22 мая на арене Ahoy. Победителем признали итальянскую рок-группу Maneskin.