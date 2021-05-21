Manizha рассказала о подготовке платья к Евровидению

Огромное платье, в котором Manizha выступала в полуфинале Евровидения, придумала ее мать Наджиба Усманова. Наряд сшили из лоскутков как символа многонациональной страны, сообщила певица в программе «ОК на связи», передал сайт News.mail.ru.

«Это придумала моя мамочка. Она была поражена такому количеству хейта в наш адрес и хотела этим жестом показать, что мы очень многонациональная страна», — сказала Manizha.

Она отметила, что много лет назад Россия приняла ее семью и стала домом. Теперь ей важно говорить о том, что «мы действительно большое государство с разными-разными прекрасными людьми».

Редкие лоскуты для платья, например, северные орнаменты, прислали жители разных уголков страны.

«Один человек прислал три фрагмента ткани, которые соткала его бабушка еще сто лет назад» — рассказывала Усманова, слова которой привел сайт о моде The Blueprint.

Наряд сшивали в театральной мастерской «Вот — Так», после чего Усманова и дизайнер Светлана Серякова, постоянно работающая с Manizha, собрали из него полноценный сценический костюм.