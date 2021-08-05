Manizha рассказала о нервном срыве накануне финала Евровидения

Manizha рассказала, что у нее случился нервный срыв накануне финала конкурса Евровидение. Причина оказалась в сжатых сроках. Об этом певица заявила в интервью для сайта kp.ru.

За день до финала, когда случился нервный срыв, у нее даже появлялись мысли отказаться от участия. Причина в том, что готовиться к конкурсу ей приходилось в очень сжатые сроки.

«Я не планировала Евровидение вообще. Все, что было до этого, — шутки и приколы. Кто-то заранее, за год, пишет песню и стратегию. Я попала на Евровидение за два дня до отборочного тура. А потом поехала и дописывала песню в пути. У других артистов был год, а то и два на подготовку, у меня было несколько дней», — рассказала Manizha.

Повлияла на психологическое состояние и резкая реакция в российском обществе на тот факт, что на Евровидении Россию будет представлять певица таджикского происхождения.

«Даже среди моих знакомых, которые ко мне очень хорошо относятся, возникал вопрос: „Почему она едет на Евровидение?“ <…> Я уважаю традиции и законы государства, в котором я живу. Я отвечаю за свое творчество. Я делаю то, что мне нравится, и надеюсь, это помогает людям. Странно, что люди, имея возможность сегодня путешествовать по всему миру, учиться или отдыхать в разных странах, так остро воспринимают вопросы национальности. Ведь границы восприятия национальности стираются в наше время. Я сама не ожидала, что так остро будет воспринят мой визит на Евровидение», — поделилась певица.