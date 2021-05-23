Manizha раскрыла секреты своего платья-матрешки для Евровидения

Певица Manizha, которая представляла Россию на конкурсе Евровидение, раскрыла все секреты своего платья. В начале номера она появлялась на сцене в наряде, который сшили из лоскутков со всей страны.

Об этом певица рассказала «Звезде».

«На самом деле оно на колесиках, оно подвижно и катается. Самое сложное из него выходить, потому что когда ты открываешь дверь, то можешь поехать», — рассказала Manizha.

Она уточнила, что главным дизайнером стала ее мама Наджиба Усманова. Именно она придумала конструкцию, а также настояла, чтобы наряд не оставляли в Роттердаме, а вернули в Россию.

Наджиба Усманова рассказала изданию, что платье состоит из конуса, который они сами расписывали. Специально для наряда делались и алюминиевая конструкция с калиткой.

«Мы его привезли обратно. Нас просили оставить его, но мы сказали: „Ни за что“. Оно будет здесь, как арт-объект», — пояснила мама певицы.

Финал песенного конкурса состоялся в Роттердаме в ночь на 23 мая. Manizha заняла девятое место, набрав 204 балла. Она выступала пятой с песней Russian Woman. Победителем стала итальянская рок-группа Måneskin.