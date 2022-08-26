Manizha посетит фестиваль казачьей культуры. Но его участники против

Певица Manizha выступит на фестивале казачьей песни «Александровская крепость» в Усть-Лабинске Краснодарского края. Однако сами казаки против. Об этом РИА «Новости» рассказали организаторы мероприятия.

Они заявили, что исполнительница поддерживает традиционные ценности, а песня, которую она собирается спеть, — «символ мультикультурности и единства России».

Представители кубанского казачества воспротивились выступлению Manizha на фестивале из-за того, что она осудила спецоперацию на Украине — и даже грозились не прийти на мероприятие, если его посетит эта певица. Дело в том, что кубанские казаки с первых дней выполняют боевые задачи в рамках спецоперации.

Фестиваль казачьей песни «Александровская крепость» состоится с 30 сентября по 2 октября.

Manizha прославилась после того, как выступила на музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2021 году (о ее номере и образе писал RT). Певица признавалась, что после начала спецоперации ей поступало из-за рубежа много предложений высказаться на эту тему, а один лейбл даже готов был подписать с ней контракт, если она исполнит антироссийскую песню. Однако Manizha отказалась и выразила сожаление о том, что политика стала настолько сильно влиять на музыку.