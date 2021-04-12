Manizha объяснила, чем вдохновлялась при создании Russian Woman

Manizha, которая столкнулась со шквалом критики из-за песни Russian Woman для Евровидения, объяснила смысл композиции. По словам певицы, песня появилась после множества некорректных советов относительно ее личной жизни.

Девушка рассказала, что люди советовали ей сбросить лишний вес или часто спрашивали, почему у нее нет детей, хотя ей скоро 30 лет.

«Мы знаем, что подобные слова могут травмировать, и я бы не хотела рассказывать такие вещи своей дочери», — заявила Manizha в интервью изданию The Guardian.

Певица заметила, что в тексте есть намеки и на более серьезные переживания. Например, «но сломанной family не сломать меня».

О том, что Manizha будет представлять Россию на Евровидении, стало известно 8 марта 2021 года. Тогда девушка выиграла отборочный тур, обогнав других конкурентов. Ее видео выступления с Russian Woman является одним из самых популярных на YouTube-канале конкурса. Его посмотрели более 7,5 миллиона раз.

Однако песня была неоднозначно принята в России. С критикой выступили как обычные россияне, так и представители власти. Среди них председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что текст Russian Woman — «какой-то бред». Матвиенко поручила выяснить, как Первый канал проводил голосование по выбору песни для международного конкурса.