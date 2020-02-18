Умер легендарный вратарь «Манчестер Юнайтед»

Легенда футбола умерла на 88-м году жизни в больнице в окружении родственников. Как сообщил портал «Дни.ру», причину смерти пока не называют.

Грегг играл за «Манчестер Юнайтед» с 1957 по 1966 год. Также он провел 25 матчей за сборную Ирландии. Его признали лучшим вратарем чемпионата мира в 1958 году.

Вратарь также получил прозвище Герой Мюнхена. Он вытаскивал людей из-под обломков самолета после Мюнхенской авиакатастрофы в 1958 году.