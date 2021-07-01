Музыкант и актер Петр Мамонов находится в больнице в Коммунарке в очень тяжелом состоянии. Коронавирус поразил до 70% его легких. Об этом со ссылкой на источник сообщил Life.

Левое легкое музыканта поражено на 70%, правое — на 60%. Ситуацию осложняют сопутствующие заболевания и проблемы с сердцем. Насыщение крови кислородом составляет 92%.

«Мамонов находится на морфии», — сообщило издание.

Основатель рок-группы «Звуки Му» лежит в реанимации уже пять дней. Супруга музыканта Ольга Мамонова ранее рассказала «360», что поначалу артист лечился дома. У него была высокая температура, но потом ее удалось сбить, и ему стало полегче. Но затем он почти перестал дышать. И уже тогда его госпитализировали. Ольга отметила, что они с мужем находились в деревне в Наро-Фоминске. И она не понимает, как и когда он мог заразиться.

Супруга музыканта сообщила RT, что она сама и другие члены семьи пока чувствуют себя нормально. В больницу к нему не пускают.

Невестка 70-летнего Мамонова сообщила «Газете.ru», что его госпитализировали 27 июня.