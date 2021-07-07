Мамонова начнут выводить из искусственной комы

Основатель группы «Звуки Му» Петр Мамонов остается уже седьмые сутки в реанимации. Однако врачи собираются постепенно начать выводить его из медикаментозного сна. Об этом сообщила его супруга и менеджер Ольга Мамонова.

«Сегодня седьмые сутки в реанимации. Состояние врачи оценивают как крайне тяжелое, пока остается на ИВЛ. Вчера я разговаривала с врачом, они хотят попробовать выводить его потихоньку из этого медикаментозного сна и возвращать самостоятельное дыхание. Это делается очень аккуратно», — рассказала она ТАСС.

Мамонова заявила, что очень благодарна врача за все, что они делают для спасения ее мужа. Супруга музыканта отметила, что восхищена мужеством медиков, которые воюют с невидимым соперником. Она напомнила, что врачи и медсестры каждый день иду на передовую, подвергая риску свое здоровье и свою жизнью

«Я восторгаюсь этими людьми, низкий поклон», — добавила Мамонова.

Информация о госпитализации Петра Мамонова появилась 1 июля. Изначально он лечился дома, но позже его доставили в московскую больницу в Коммунарке.