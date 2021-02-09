Музыкант Петр Мамонов рассказал, как пережил клиническую смерть во время операции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на его Instagram.

Он заявил, что в 25 лет у него была серьезная травма легкого и он 40 дней провел на грани жизни и смерть. Музыкант потерял много крови, а после того, как прошла боль, он почувствовал умиротворение. Все вокруг было залито серым, рассказал Мамонов. Также он добавил, что после того, как пришел в себя, не испытал чувство радости, он лишь просил врачей «зачем?».

Также Мамонов верит в существование жизни после смерти. Он считает, что Бог есть, так как даже известные ученые были верующими. Музыкант добавил, что неизвестно, лучше ли в загробном мире или хуже.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что кризис поколения заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры. Патриарх отметил, что самое больше влияние на ребенка оказывают родители. Он также призвал взрослых формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.