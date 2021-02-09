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    09 февраля 2021, 19:16

    Мамонов рассказал, как пережил клиническую смерть

    Дарья Морозова

    Музыкант Петр Мамонов рассказал, как пережил клиническую смерть во время операции. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на его Instagram.

    Он заявил, что в 25 лет у него была серьезная травма легкого и он 40 дней провел на грани жизни и смерть. Музыкант потерял много крови, а после того, как прошла боль, он почувствовал умиротворение. Все вокруг было залито серым, рассказал Мамонов. Также он добавил, что после того, как пришел в себя, не испытал чувство радости, он лишь просил врачей «зачем?».

    Также Мамонов верит в существование жизни после смерти. Он считает, что Бог есть, так как даже известные ученые были верующими. Музыкант добавил, что неизвестно, лучше ли в загробном мире или хуже.

    Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что кризис поколения заставляет молодых людей терять жизненные ориентиры. Патриарх отметил, что самое больше влияние на ребенка оказывают родители. Он также призвал взрослых формировать у детей убеждения, которые противостояли бы негативному воздействию извне.