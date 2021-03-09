Мамаева после больницы поблагодарила подписчиков за поддержку

Жена футболиста Павла Мамаева Алана обратила к своим подписчикам в Instagram. Об этом сообщило издание «Чемпионат».

Уточняется, что недавно появилась информация о том, что Мамаева попала в больницу.

«Алана Николаевна снова в строю! Ребят, все, кто писал мне слова поддержки — хочу сказать вам огромное человеческое спасибо», — написала она.

Ранее Тереза Буэйес, юрист предполагаемой любовницы Павла Мамаева Ирен Гарсии Морено, рассказала, что ее клиент намеревается подать в суд на Алану Мамаеву. Начать они планируют с иска в Испании. Адвокат уточнила, что Мамаева угрожала ее клиенту смертью, за что ее следует посадить в тюрьму.

Жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева Алана объявила 2 марта об очередной измене мужа во время зимних сборов команды, которые проходили в Испании. В распоряжении Аланы оказались данные женщины, с которой ей якобы изменил футболист. Удостоверение и фотографию соперницы Алана опубликовала в Stories на своей странице в Instagram.