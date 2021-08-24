Мамаев заявил, что отдаст детей бывшей жене

Футболист «Ростова» Павел Мамаев отдаст детей бывшей жене Алане. Спортсмен готов видеться с ними в установленное судом время и в определенном месте.

Мамаев пояснил в интервью «Матч ТВ», что его отношение к детям нисколько не изменится.

«Детей пусть забирает. Я их так же буду любить. Суд назначит время, место, где я буду с ними видеться и выстраивать с ними свой маленький мир», — сказал он.

Свою экс-супругу Алану футболист уличил в систематической лжи и заявил, что не хочет присутствия «этого человека» в своей жизни.

Пара развелась еще в апреле 2021 года. Сам Мамаев подчеркнул, что ни разу не пожалел о расставании. Их брак продлился восемь лет. У бывших супругов — общая дочь. Сначала футболист хотел забрать у Аланы «все по максимуму», но потом передумал.

В июле Алана Мамаева подала новый иск против спортсмена, пытаясь взыскать с него алименты. Прошлый суд не принял.