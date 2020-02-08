Мамаев рассказал о травле в Сети от неизвестной ненавистницы

В Twitter появилось видеообращение полузащитника клуба «Ростов» и сборной России по футболу Павла Мамаева, в котором он пожаловался на травлю со стороны Ники Гусейновой. Кто именно эта девушка — неизвестно. Ролик разместил журналист Руслан Абушкин.

«Это вообще человек какой-то невменяемый, она уже несколько месяцев преследует нашу семью, постоянно на всех порталах обсуждает ее», — рассказал футболист.

«Вчера уже дошло до какого-то безумия, она мне позвонила в номер, не знаю, что она хотела. В 12 часов ночи мне был звонок на номер который находится в отеле, не знаю каким образом ее соединили, но видно у человека не все в порядке с головой, по-моему мнению», — отметил Мамаев.

Спортсмен добавил, что неизвестная злоумышленница живет не своей жизнью, а чужой. Полузащитник уверен, что Ника Гусейнова постоянно пытается сделать так, чтобы у семьи Мамаева «все было плохо».

Футболист сказал также, что первый раз сталкивается с таким отношением, а неизвестная — «реально невменяемый» человек.