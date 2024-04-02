Знаменитости 02 апреля 2024, 16:27 Мамаев потребовал от экс-супруги 10 миллионов рублей Мамаева сообщила, что бывший муж потребовал через суд от нее 10 миллионов рублей Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Футболист Павел Мамаев обратился в суд с требованием взыскать с бывшей супруги Аланы Мамаевой более десяти миллионов рублей. Об этом женщина сообщила в своем Instagram* и напомнила, что их развод состоялся еще в 2021 году.

«Ко мне пришла досудебная претензия от Мамаева. Я даже не могла представить, что спустя три года такое возможно. Господин Мамаев считает, что во время брака я неосновательно обогатилась и с меня нужно взыскать деньги, которые он переводил мне во время нашего брака», — поделилась Мамаева.

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Семья Мамаевых распалась весной 2021 года из-за измен футболиста. Модель жаловалась, что экс-супруг не помогает материально их общей дочери.

Два года назад спортсмен выиграл суд у Мамаевой, добившись понижения алиментов. Мамаеву нужно было отдавать на дочь треть от своего заработка, но сумму сократили в два раза.

Ранее СМИ сообщили, что Мамаев устроил дебош на в салоне самолета, так как не смог вылететь из Внуково в Дубай. Сам футболист опроверг эти сведения, назвав новость о нем фейковой, бессмысленной и нелогичной.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.