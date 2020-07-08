Мама Жанны Фриске рассказала, как певица любила отмечать свой день рождения

Мама исполнительницы рассказала, что Фриске предпочитала отмечать свой праздник в небольшом семейном кругу, а не в шумной компании. Она всегда приезжала в родительский дом.

«Жанна всегда к нам приезжала, готовила какие-то блюда, привозила редкие сладости, которые даже я не пробовала. Мы всегда отмечали праздник в семейном кругу», — поделилась Ольга Копылова.

Ольга Орлова, телеведущая, на протяжении многих лет поддерживала Фриске и была ее близкой подругой. В день рождения певицы она опубликовала совместную фотографию.

«Сегодня твой день…», — подписала она снимок.

Жанна Фриске скончалась пять лет назад, 15 июня 2015 года, из-за прогрессирующего рака головного мозга, перед которым медицина оказалась бессильна.