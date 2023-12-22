Знаменитости 22 декабря 2023, 01:14 «Мама с сыночком». Жену Минекаева из «Слова пацана» захейтили его фанатки Жену актера из «Слова пацана» Минекаева затравили из-за внешности его фанатки РИА «Новости»

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Поклонницы актера Рузиля Минекаева, сыгравшего в «Слове пацана» Марата, Адидаса-младшего, атаковали его супругу Азизу. Об этом сообщил журнал Maxim.

После выхода сериала у актера появилось много поклонников, которые, вероятно, решили, что он достоин лучшей женщины. И если Минекаеву слава принесла любовь зрителей и не только, то его молодой супруге досталась волна хейта от юных фанаток артиста.

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Актер женат на своей коллеге, 25-летней Азизе Бекмановой: пара вместе с юных лет, они счастливы и воспитывают маленького сына Рэмиля.

Под ее фотографиями в социальных сетях появились негативные комментарии, в которых поклонницы раскритиковали и ее внешность, и возраст. Им не понравилось, что она якобы выглядит старше Минекаева, а также ее короткая стрижка и стиль одежды.

«Они выглядят как мама с сыночком», — написала одна из пользовательниц.

Ранее Рузиль Минекаев опроверг сообщения о своей смерти, назвав эту новость фейком. Актер разместил короткое видео, на котором подтверждает, что жив и «пьет чай в Москве».