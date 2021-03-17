Мама почтила память Юлии Началовой, а подруга показала могилу певицы во вторую годовщину смерти

Два года прошло с момента смерти певицы Юлии Началовой. Ее не стало 16 марта. В годовщину мама и подруги артистки сделали публикации в соцсетях. Жена Стаса Костюшкина Юлия пришла на могилу артистки.

Мама — Таисия Началова — в Instagram репостнула одну из записей сообщества фанатов певицы. К посту прикреплено видео с выступлениями Началовой.

«Два года без нашей любимой и безгранично талантливой девочки — Юли Началовой. Поверить в это, понять, принять невозможно до сих пор. О Юле невозможно говорить в прошедшем времени. Она с нами. Она продолжает жить в своих песнях, в своем творчестве», — говорится в сообщении.

Подруга певицы Елены Метлюк на своей странице в Instаgrаm сделала трогательную запись.

Девушка написала, что два года назад вместе с Юлией умерла и часть ее души, а весь мир перевернулся. По ее словам, только со временем она сможет до конца смириться со смертью Началовой.

«Я хочу верить, что ты там поешь свои чудесные песни и улыбаешься, как улыбалась всем на земле, даже когда было очень больно», — написала Метлюк.

С Началовой дружила и супруга певца Стаса Костюшкина Юлия. В годовщину смерти она пришла на могилу артистки на Троекуровском кладбище.

«Все, как будто вчера, и до сих пор, и по-другому не будет, я постоянно чувствую тебя живой и рядом», — написала Юлия Костюшкина.

Она рассказала, что Началова была замечательным человеком, хорошей дочерью, мамой, другом. По словам Костюшкиной, певица хотела бы, чтобы о ней вспоминали с улыбкой.

Юлия Началова скоропостижно скончалась 16 марта 2019 года. За неделю до этого она попала в больницу с гангреной ноги. Также врачи диагностировали у нее осложнения от красной волчанки и подагры. Началовой было 38 лет. У нее осталось дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным.