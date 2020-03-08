«Мама, остановись»: Бабкина призналась в измене мужа и попытке самоубийства

Известная певица Надежда Бабкина в 1974 году оказалась в сложной жизненной ситуации. Она была на девятом месяце беременности, когда поймала мужа на измене. Исполнительница решила совершить суицид, но переборола это желание, чтобы дать жизнь своему ребенку.

Перед Новым годом Бабкина принимала дома гостей. В 1974-м дела с такси обстояли сложно, поэтому одна из гостей осталась на ночь у певицы. Посреди ночи хозяйка дома проснулась и увидела, как муж ей изменяет. Из-за этого она решила покончить с жизнью.

«В этот момент Данила в животе забился сильно. Я этот живот обняла, привела себя в порядок, пыталась отвлечься», — рассказала Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

От необдуманного поступка исполнительницу «отговорил» ее будущий сын. Она поняла, что жизнь ребенка для нее важнее. «Данила все колотился, как будто просил: „Мама, остановись“. Я это поняла, и мне стало неважно, кто там с кем, мне было важно сохранить сына», — поделилась народная артистка РСФСР.

По словам Бабкиной, тот день она вспоминает до сих пор, когда видит беременных девушек. Она пыталась рассказать свою историю сыну, но тот оказался ее слушать.

«Каждый раз у меня перед глазами все это. Я смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: „Он же меня спас“. Я родителям своим ничего не сказала. Они умерли, но они об этом не знали», — отметила певица.

Сейчас Бабкина живет с Евгением Гором. Отношения пары начались в 2003 году, но штамп в паспортах возлюбленные так и не поставили. Исполнительница призналась, что 30-летняя разница в возрасте ее нисколько не смущает.