12 мая 2020, 13:31
Мама Миллы Йовович написала в «Комсомольскую правду»
Галина Логинова, мама голливудской актрисы с русскими корнями Миллы Йовович, написала письмо в «Комсомольскую правду». Она поблагодарила издание за розыск и публикацию наградных листов своей мамы и бабушки Миллы Татьяны Поповой. Об этом сообщил сайт Kp.ru.
«Дорогие друзья, спасибо вам за все. Найти и увидеть эти документы — так важно и так волнительно для меня и для Миллы», — написала Логинова.
Свое послание она отправила через нью-йоркский корпункт «Комсомольской правды».