«Мама любила пить и бить меня под Земфиру»: дочь Ефремова рассказала о сложном детстве

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария дала интервью блогеру Насте Пак. Выяснилось, что девушку били и недокармливали.

В новом выпуске YouTube-канала «Между нами» Анна Мария Ефремова поделилась подробностями своего детства, однако помнит девушка не все и пытается восстановить воспоминания с помощью психотерапевта. «Я не помню практически ничего про то, что было в детстве», — отметила Ефремова.

Но одно Анна Мария помнит точно, как ее родная мать била ее и часто выпивала. Также, по словам девушки, родственница иногда ночами слушала песни Земфиры и мешала спать дочери. Помимо этого, Ефремова рассказала, что в 10 лет сбежала от мамы к соседям.

«Так вот у меня, если включить некоторые песни Земфиры, начнутся вьетнамские флешбэки с забиванием в угол и покачиванием. Потому что мама очень любила Земфиру, пить и бить под Земфиру меня», — вспоминает Анна Мария.

Еще одним неприятным воспоминанием является то, что в детстве девушку недокармливали. Поэтому сейчас она такая худая. Ефремова призналась, что не испытывает к матери теплых чувств. А вот с отцом у нее были хорошие отношения, хоть виделись они и нечасто.