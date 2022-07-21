Мама Децла рассказала, как живет после смерти сына

Мама Кирилла Толмацкого, известного как Децл, Ирина рассказала, как живет после смерти своего сына. Об этом написал сайт Teleprogramma.pro.

По словам женщины, она вновь начала общаться со своим бывшим супругом и отцом Кирилла Александром. Известно, что сам Кирилл был в напряженных отношениях с отцом.

При этом Ирина отметила, что общения с внуком у нее не происходит, ее заблокировали во всех соцсетях.

«Но пока общения у нас нет совсем. Насильно мил не будешь, как говорится. Они живут в квартире, в которой жили с Кириллом. Про жизнь Тони я ничего не знаю, во всех соцсетях меня заблокировали. На кладбище к отцу они вообще не приезжают. Я бываю там часто и все вижу», — сказала женщина.

Поклонники Кирилла часто посещают его могилу, а также оставляют цветы, записки, талисманы, добавила Ирина.

Рэп-исполнитель Децл скончался в феврале 2019 года после гастрольного концерта в Ижевске. В пятницу, 22 июля, ему могло бы исполниться 39 лет.