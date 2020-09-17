Мама Бузовой отреагировала на новость о расставании дочери с Манукяном

«Я впервые слышу об этом, если честно», — призналась она.

Накануне они переписывались с Бузовой. Мать и дочь обсуждали выступление артистки на шоу «Ледниковый период». По словам матери певицы, та сейчас вся в этом проекте, очень серьезно готовится к выходу на лед.

«О том, что она удаляет фотографии с Давидом, я не знала. Не слежу за „инстаграмной жизнью“», — добавила мать Бузовой.

К новости о возможной размолвке дочери Ирина Бузова отнеслась спокойно.

«Знаете, сегодня она удалила фотографии, завтра снова добавила — девочки они такие», — сказала мать певицы.

Сама дочь ей об этом ничего не говорила. По мнению Ирины, если бы в жизни актрисы произошло что-то такое экстраординарное, она бы этом рассказала. «А раз не обмолвилась, значит, ничего такого не произошло», — добавила Ирина Бузова.

Ранее Бузова удалила со своей страницы в Instagram все совместные фотографии с Манукяном. Сам блогер признался, что нуждается в поддержке.

Роман Бузовой и Манукяна продлился год, пара не скрывала свои чувства. Подписчики Бузовой изначально не поверили в эту историю, а мама телезвезды отозвалась о новой пассии дочери: «нравится развлекаться, пусть развлекается»,