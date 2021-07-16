Мама Андрея Аршавина рассказала, как его в детстве сбила машина

Татьяна Аршавина, мама бывшего игрока петербургского «Зенита» Андрея Аршавина, рассказала, как ее сына в детстве сбила машина. Ее слова привел сайт Российского футбольного союза.

«Он переходил дорогу и так случилось, что испугался остаться между трамваями. Трамвай шел справа и слева. Он решил перед трамваем пробежать. Но не ожидал, что за трамваем машины уже начали движение на перекрестке. И его сбили», — поделилась Татьяна Аршавина.

Мама футболиста добавила, что Андрей очень сильно летел. От удара его спасло только то, что на плечах у него был ранец. Внутри сумки был пенал, который разбился вдребезги. Очевидцы предлагали вызвать Андрею скорую, но он отказался: сказал, что дома его ждет мама.

После этого к Андрею подошла некая молодая девушка, имени которой семья Аршавина не знает до сих пор. Она помогла мальчику в ушибах и ссадинах дойти до дома. Мама футболиста подчеркнула, что до сих пор благодарит ее и желает всего самого лучшего.

Мама Аршавина нелестно высказывалась о его избранницах. Она говорила, что женщины разрушали не только семью ее сына, но и его спортивную карьеру. Речь шла об Алисе Казьминой, с которой к концу брака у Аршавина сильно испортились отношения. Нервы, которые расшатывались дома, мешали ему играть на поле, считает женщина.

У самой Алисы сейчас большие проблемы со здоровьем. У нее тяжелое аутоиммунное заболевание, которое разрушает ее лицо. Кроме того, Алиса выкладывала медицинские документы, которые подтвердили: она перенесла перитонит и сепсис.