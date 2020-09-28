Мама актера из «Физрука» рассказала, как переживает смерть сына

Напомним, трагический инцидент произошел три года назад в Москве. Актер остановился на трассе, чтобы помочь попавшим в ДТП людям. В этот момент молодого человека сбил мчавшийся мимо автомобиль. Клинаев скончался на месте.

Мать актера призналась, что испытывает смешанные чувства, глядя на сына через экран. Она рассказала, что рада снова слышать его голос и видеть Егора живым и улыбающимся, написал сайт «Дни.ру». Вместе с тем, добавила она, семья пытается жить с невосполнимой утратой и держаться. Она уверена, что ее старший ребенок хотел бы видеть близких счастливыми.

«Я воспринимаю это как своеобразное общение, то есть с удовольствием смотрю фильмы с Егором и с головой окунаюсь в сюжет», — поделилась Наталия.