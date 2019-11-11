«Я не пью, не курю, мою руки и не ругаюсь матом»: Малышева пригрозила СМИ судом за клевету

Российская телеведущая Елена Малышева пригрозила СМИ судом в ответ на обвинения в нетрезвом появлении в аэропорту.

Ранее Малышева выложила в Instаgrаm видео, которое неправильно интерпретировали в СМИ. На нем она якобы матерится и выглядит пьяной в аэропорту. Многие СМИ оклеветали ее, обратив внимание читателей на состояние ведущей программы «Жить здорово!».

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Малышева выложила опровержение на своей странице в Instagram. Она указала, что сделала расшифровку того видео, на котором она говорит «Куда же я еду в такую рань? Еду я в город в Краснодар».

По ее словам, если не будет официальных извинений от оклеветавших ее изданий, то она будет подавать на них в суд и требовать денежной компенсации.

«Подаю в суд на все издания, которые об этом напечатали», — рассказала телеведущая «360», указав, что список этих изданий предоставлен в «историях» в ее Instagram-профиле.

«Я не пью, не курю, мою руки перед едой и вообще не ругаюсь матом. Об этом знают все», — сообщила Елена Малышева.

«Моим адвокатом будет один из самых известных адвокатов нашей страны», — заявила телеведущая. При этом она отказалась называть имя своего адвоката.