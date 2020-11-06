Малышева заявила, что коронавирус не такой уж смертоносный

Телеведущая Елена Малышева посчитала, что COVID-19 не так страшен, как может показаться. Она привела цифры по смертности от коронавируса.

«Риск умереть, если вам меньше 65 лет, — от шести до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии», — написала Малышева на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, смертность от коронавируса значительно снизилась по сравнению с весной 2020 года: показатели упали в три-четыре раза. Теперь риск умереть из-за COVID-19 составляет 0,04%. Такая же вероятность есть скончаться от сезонного гриппа.

Елена Малышева напомнила подписчикам, что дети почти не страдают от коронавируса и не умирают от него. А когда в России открылись школы, не было зафиксировано новых вспышек распространения заболевания. В больницах уже научились лечить COVID-19, пациенты вовремя получают всю необходимую помощь. А те, кто переболел, защищены своими же антитела как минимум еще четыре месяца.

Из всех миллионов людей, которые перенесли COVID-19, повторное заражение зафиксировано лишь в 24 случаях, уточнила Малышева.

Также телеведущая успокоила родителей, которые сомневаются — водить ли детей на новогодние утренники. Она заверила, что Дед Мороз и Снегурочка не заразят юных посетителей елок, потому что у детей самый сильный иммунитет к коронавирусу.