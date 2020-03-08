Малышева рассказала о своих сыновьях, которые перебрались в США
«Стал лучшим шефом-резидентом одного из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Поступил и продолжает учиться — будет кардиологом и кардиохирургом. Медиком он стал, да еще каким», — рассказала Малышева про старшего сына Юрия в эфире передачи «Честное слово» Первого канала. Ранее мужчина работал вместе со своей матерью на телевидении. Он был креативным продюсером передачи Малышевой «Жить здорово!».
Младший сын получил два высших образования — одно в России, а другое в США. О том, где он живет и кем работает, Малышева не рассказала. Она назвала своих сыновей «шикарными мальчишками» и призналась, что сама за границей жить не сможет. «Я человек, который родился и состарится здесь, потому что я все и всех здесь люблю», — подытожила ведущая.
Программа «Жить здорово!» — это не единственное, чем Малышева занимается. Она является совладелицей «Медицинского центра Елены Малышевой» в Москве. Недавно на своей странице в Instagarm она обсудила с небогатой подписчицей-пенсионеркой цены в ее клинике и посоветовала ей «пойти в бесплатную больницу».