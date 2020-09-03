Малышева продолжит вести «Жить здорово»

Сначала телеведущая поговорила о коронавирусе в школах и детских садах. После чего врач ответила на вопросы подписчиков в комментариях.

Один из интернет-пользователей поинтересовался судьбой программы. Малышева ответила: «С 7 сентября». А значит, шоу вернется после летнего перерыва.

Малышева также добавила, что прививку от коронавируса делать не будет. А вот от гриппа и пневмококка она уже привилась. Объяснять причину своего решения ведущая отказалась.

Ранее по Сети разошлись слухи, что Малышева ушла с Первого канала. Подписчики обратили внимание, что свежих выпусков «Жить здорово» какое-то время не было.

Перед этим Малышева не могла вернуться в Россию из США из-за отмены прямых рейсов между странами. Были только билеты через третьи государства..