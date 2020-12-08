Малышева призналась в несоблюдении антиковидных правил

Телеведущая и врач Елена Малышева призналась, что во время пандемии съемочная группа программ «Жить здорово!» и «Здоровье» работала без средств защиты. При этом она заверила, что никто тяжело не болел ковидом.

«Всю вспышку на телевидении мы работали без масок, и все здоровы, у нас тяжело никто не болел — у многих антитела. Поэтому мы смотрим на эту проблему с врачебной точки зрения: профессионально и спокойно», — рассказала Малышева News.ru.

Кроме того, телеведущая пожаловалась, что не испытывает праздничного настроения. Она выразила надежду, что радость появится 17 декабря. В это время начнутся съемки новогодних выпусков программ.

Ранее Малышева сообщила, что ученые получили «сенсационные» данные об иммунитете к коронавирусу. Специалисты выяснили, что спасти от COVID-19 могут не только наличие антител. В организме есть клетки, отвечающие за иммунологическую память. При первой встрече с вирусом они его «запоминают», а во второй раз уже активизируются и «дают приказ» выработать антитела.