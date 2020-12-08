Малышева призналась в несоблюдении антиковидных правил
«Всю вспышку на телевидении мы работали без масок, и все здоровы, у нас тяжело никто не болел — у многих антитела. Поэтому мы смотрим на эту проблему с врачебной точки зрения: профессионально и спокойно», — рассказала Малышева News.ru.
Кроме того, телеведущая пожаловалась, что не испытывает праздничного настроения. Она выразила надежду, что радость появится 17 декабря. В это время начнутся съемки новогодних выпусков программ.
Ранее Малышева сообщила, что ученые получили «сенсационные» данные об иммунитете к коронавирусу. Специалисты выяснили, что спасти от COVID-19 могут не только наличие антител. В организме есть клетки, отвечающие за иммунологическую память. При первой встрече с вирусом они его «запоминают», а во второй раз уже активизируются и «дают приказ» выработать антитела.