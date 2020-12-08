Малышева пожаловалась на отсутсвие новогоднего настроения

Также она выразила надежду, что ситуация исправится 17 декабря, когда начнутся съемки новогоднего выпуска программы «Жить здорово!». Малышева добавила, что ее съемочная команда имеет отличное здоровье.

«Всю вспышку на телевидении мы работали без масок, и все здоровы, у нас тяжело никто не болел — у многих антитела. Поэтому мы смотрим на эту проблему с врачебной точки зрения: профессионально и спокойно», — рассказала она.

Ранее Малышева объявила, что ученые получили «сенсационные» данные об иммунитете к коронавирусу. Оказалось, что не только антитела могут спасти от COVID-19.

По словам коллеги Малышевой врача Андрея Продеуса, ученые научились выявлять клетки, отвечающие за иммунологическую память. Именно они дают «указания» уничтожать вирус или вырабатывать антитела. При первой встрече такая клетка «запомнит» врага, а при повторной — активизируется и «даст приказ» выработать антитела.

Именно эти клетки помогают людям не заболеть COVID-19. По словам еще одного эксперта в студии в программе Малышевой, до 20% медработников красной зоны имеют клеточный иммунитет.