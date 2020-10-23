Малышева посоветовала простым россиянам есть устриц для профилактики COVID-19

Включение в рацион бразильских орехов, печени трески и устриц будет дополнительным подспорьем в профилактике коронавируса. Телеведущая Елена Малышева назвала их «суперпродуктами».

Советы подписчикам телеведущая дала в Instagram, напомнив о более тяжелом течении COVID-19 при дефиците витамина D, цинка и селена. Аналогичная ситуация может возникнуть при гриппе и других инфекциях.

«Три суперпродукта против коронавируса, <…> которые богаты этими веществами», — написала Малышева.

Печень трески она назвала лучшим источником витамина D. Витамин «запускает клеточный иммунитет и препятствует высокому воспалению в клетках при COVID-19.

Самым оптимальным источником цинка телеведущая признала устрицы. Вещество, подчеркнула она, блокирует размножение SARS-CoV-2 в клетке. Содержащийся в бразильском орехе селен «дает силу естественным киллерам — макрофагам, которые убивают вирус» и снижает риск тромбоза при COVID-19.

В комментариях пользователи заметили, что большая часть населения России может позволить себе данные продукты только по праздникам. Другие спросили, можно ли заменить устрицы на сало.