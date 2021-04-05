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    05 апреля 2021, 02:36

    Малышева поделилась фотографией со всеми внуками

    Дарья Бунякова

    Врачи и телеведущая Елена Малышева показала подписчикам фотографии со своими тремя внуками. Пользователи назвали ее счастливой бабушкой и отметили внешнее сходство.

    Малышева поделилась фотографией со всеми внуками

    «Что тут сказать. Внуки. Просто очень люблю», — подписала Малышева фотографии внуков в Instagram.

    Она опубликовала сразу два снимка. На одном кадре дети позируют самостоятельно, а на второй фотографии ребят обнимает уже сама Малышева.

    Пост ведущей всего за полдня собрал более 52 тысяч лайков. Пользователи оставили под кадрами большое количество сообщений с приятными пожеланиями.

    «Так приятно смотреть на счастливую Елену Васильевну! Здоровья и счастья всей Вашей семье», — написал один из подписчиков.

    «Второй внук ваша копия», — отметили под постом.

    «Какие красивые и счастливые вы! Замечательные!» — подчеркнул еще один комментатор.

    «Какие милые и классные. Счастливая бабушка!» — поддержали ниже.

    «Приятно смотреть. Счастья вам. Второй внук прям бабушкин бабушкин», — подчеркнул подписчик.

    Елена Малышева вместе с мужем Игорем воспитали двух сыновей — Юрия и Василия. Всех внуков паре подарил их старший сын Юрий, а младший пока еще не женат. Сейчас мужчины живут в Нью-Йорке.