Малышева оценила проблемы Кудрявцевой с лопнувшим имплантом

Малышева заверила, что подобные операции относятся к категории безопасных, однако определенные риски не исключены. По ее словам, при подготовке к такой операции женщины должны иметь в виду следующее: во-первых, ни в коем случае в грудь нельзя вводить жидкие среды, а во-вторых, у импланта должны быть все разрешения и сертификаты, которые требует российское законодательство.

«Это, прежде всего, разрешение Росздравнадзора и других контролирующих организаций», — напомнила телеведущая.

Она добавила, что документы на имплант необходимы для того, чтобы в случае экстренной ситуации апеллировать к производителю и взыскать с него компенсацию.