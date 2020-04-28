Малышева отреагировала на слухи о конфликте с Эрнстом

Одна из-подписчиц Елены Малышевой спросила у нее в комментариях, правдивы ли сообщения о конфликте с Константином Эрнстом. Телеведущая неоднозначно ответила на этот вопрос.

«Елена Васильевна, пишут, что вы за границу уехали, с Эрнстом поругались и нас бросили! Врут?» — написала пользовательница в комментариях на странице Малышевой в Instagram.

При этом женщина не уточнила, откуда у нее такая информация об отъезде и ссоре с генеральным продюсером Первого канала. Ведущая ответила поклоннице и подчеркнула, что ее шоу по-прежнему выходит в эфир без каких-либо изменений.

«Я каждый день в эфире Первого канала!!! Это же видно!!!» — подчеркнула Малышева.

Телеведущая активно ведет свою страницу в соцсети. Так, недавно она провела эфир и заверила своих подписчиков, что Москва готова к снятию ограничительных мер. По словам Малышевой, самоизоляцию объявили в городе не для сдерживания коронавируса, а чтобы система здравоохранения могла подготовиться к помощи новым пациентам. Она подчеркнула, что столица уже может возвращаться к обычной жизни.