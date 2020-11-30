Малышева объявила о «сенсационных переменах» в понимании коронавируса

Телеведущая Елена Малышева объявила, что ученые получили «сенсационные» данные об иммунитете к коронавирусу. Оказалось, что не только антитела могут спасти от COVID-19.

«Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к коронавирусу есть. Или: человек переболел и антитела к коронавирусу были и пропали, а иммунитет остается. Считалось: нет антител — смерть пришла. Теперь доказано, что это не так», — заявила Елена Малышева в эфире «Первого канала».

По словам коллеги Малышевой, врача Андрея Продеуса, ученые научились выявлять клетки, отвечающие за иммунологическую память. Именно они дают «указания» уничтожать вирус или вырабатывать антитела. При первой встрече такая клетка «запомнит» врага, а при повторной — активизируется и «даст приказ» выработать антитела.

Именно эти клетки помогают людям не заболеть COVID-19. По словам еще одного эксперта в студии в программе Малышевой, до 20% медработников красной зоны имеют клеточный иммунитет.

За последние сутки в России зафиксировали менее 27 тысяч заразившихся коронавирусом. Из больниц выписались 17247 человек.