Малышева объяснила, почему ее сыновья живут в США

Теледоктор Елена Малышева успешно работает в России, а ее сыновья — в Соединенных Штатах. Она объяснила, почему дети обосновались за рубежом.

По словам телеведущей, старший сын сейчас получает специальное дополнительное врачебное образование, а также работает в американском госпитале. Младший Малышев занимается интернет-бизнесом. Он управляет компанией, в которой сотрудниками стали выходцы из России, Японии и других стран.

«Это другое поколение людей, которые не рассматривают Землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито», — заявила Малышева в интервью Teleprogramma.pro.

Однако она уверила, что сама живет по классическим законам и является «русской с ног до головы».

Малышева много лет замужем за профессором и доктором медицинских наук Игорем Малышевым. У них двое сыновей — 32-летний Юрий и 30-летний Василий. Если старший сын пошел по стопам родителей и стал врачом, то младший получил юридическое образование.

В феврале стало известно, что ведущая «Жить здорово» получила травму — она повредили коленную связку.