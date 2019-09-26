Малышева: мозг Шумахера не сможет нормально функционировать

СМИ: Шумахер завершил лечение и улетел из Франции Подробнее

Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в 2013 году во время отдыха на горнолыжном курорте получил травму головы. В результате впал в кому на год. В 2014 году появилась информация о том, что гонщик вышел из комы и проходит курс реабилитации.

Совсем недавно в СМИ снова заговорили о том, что Шумахер пришел в сознание. Однако семья гонщика не давала никаких официальных заявлений.

Врач Елена Малышева объяснила, что спустя год после травмы Шумахер действительно мог выйти из комы, а после снова впасть в нее. Так она объяснила противоречивые сообщения о его состоянии, сообщил сайт «Дни.ру». Телеведущая считает, что спортсмен провел без сознания большое количество времени, поэтому его мозг не сможет нормально функционировать.

«Когда человек длительный период остается без сознания, в коме, высшие корковые функции мозга в таких случаях, как правило, не восстанавливаются», — сказала Малышева.

Она не исключила случаи исцеления таких пациентов, однако отметила, что они происходят крайне редко.