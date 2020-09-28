Маликов провел закрытый квартирник и рассказал о судьбе отца из «Самоцвктов»

По словам певца, во время пандемии доход, конечно же, сократился, но он незадолго до карантина снялся в нескольких рекламах, в связи с чем деньги у него были. Помимо этого, он сильно переживал о своих музыкантах, но никого из них не уволил, а также всем платил зарплату из своих собственных сбережений.

На самоизоляции Маликов не сильно унывал, даже несмотря на плохую погоду, так как его развлекал его сын Марк.

Певец рассказал, как он относится к том, что он носит громкую фамилию отца. Напомним, он является участником коллектива «Самоцветы».

«Я готовился быть классическим музыкантом. Поэтому радовался, видя огромный успех отца и его ансамбля. А когда стал заниматься эстрадой и вдруг в конце 80-х — совершенно неожиданно для себя! — стал популярным, у отца случился очень большой кризис и „Самоцветы“ практически перестали существовать. У папы не было средств к существованию, поэтому мои заработки тогда очень помогли семье. А в 90-е „Самоцветы“ опять стали греметь. Папа, мне кажется, человек счастливый, потому что быть востребованным и любимым в таком возрасте дай бог каждому!», — поделился исполнитель