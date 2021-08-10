10 августа 2021, 20:02
Маликов прокомментировал включение Хованского в список экстремистов
Певец Дмитрий Маликов выразил мнение о включении блогера Юрия Хованского в список экстремистов. Об этом сообщил «Ридус».
Он отметил, что сомневается, можно ли назвать Хованского экстремистом, и сочувствует ему. Маликов считает, что Хованский — «хороший, талантливый человек».
«Он просто заблудшая овца, допустившая это фатальное недоразумение», — заключил артист.
Информация о включении Хованского в список экстремистов появилась на сайте Росфинмониторинга.