Музыкант Дмитрий Маликов показал подросшего сына — двухлетнего Марка. Фотографию, на которой они стоят на фоне яхты, он опубликовал в Instagram.

Пианист стоит на причале на фоне яхты и держит на руках сына. Отец и сын с улыбкой смотрят на что-то, расположенное за кадром.

«Поплыли, дружок, за своей мечтой!» — написал Маликов.

«Какой красивый малыш и какой счастливый папа!», «Семь футов под килем! Счастливого плавания, мальчишки!» — написали подписчики.

Марк появился на свет в 2018 году в клинике Санкт-Петербурга. Ребенка родила суррогатная мать. Маликов и его супруга Елена скрывали ото всех, что готовятся в очередной раз стать родителями. Даже старшие дети и родственники не знали о скорых переменах в жизни композитора.

Маликов также воспитывает двух дочерей — Ольгу и Стефанию. Старшую Елена родила до встречи с артистом, но он считает девочку родной дочерью. В 2000 году у пары родился первый совместный ребенок. Сейчас 20-летняя девушка учится в МГИМО.