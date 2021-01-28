Маленький сын Петросяна умилил подписчиков новым фото
Снимок Брухунова опубликовала в своем Instagram.
«Давненько этого парня в ленте не было», — подписала она фото.
Кадр вызвал умиление у многочисленных подписчиков жены юмориста. Своими впечатлениями они поделились в комментариях к посту. Люди заметили, что мальчик заметно подрос с момента последнего фото. Кроме того, они отметили, что ребенок сильно похож на маму.
«Вагаша сладкий».
«Самый модный парень Москвы и ее окрестностей!».
«Какой сюрприз! Сам Ваган!».
«Копия мамина».
«А большой какой! А модный! Весь в маму и папу — стильный малыш! Чудо!».
Первый раз Петросян показал сына в сентябре 2020 года. Тогда он официально подтвердил слухи о рождении общего ребенка с Брухуновой, а также раскрыл его имя. От первого брака у юмориста есть взрослая дочь — Викторина, ей 52 года.