Маленький сын Бена Аффлека спровоцировал серьезное ДТП

Бен Аффлек вместе со своей возлюбленной Дженнифер Лопес оказался в центре скандала. Мужчина разрешил своему десятилетнему сыну сесть за руль автомобиля. Такое легкомысленное поведение послужило причиной ДТП, в которое попали знаменитости. Об этом сообщили «Дни.ру» со ссылкой на TMZ.

Возлюбленные решили прокатиться на спортивной машине, взяв ее в аренду. Вместе с ними отправился десятилетний ребенок Бена Аффлека. Пара разрешила мальчику выбрать автомобиль, и виновник ДТП указал на Lamborghini.

Во время отдыха актер разрешил мальчику сесть за руль дорогого авто. Однако это стало роковой ошибкой родителя. Автомобиль под управлением ребенка покатился назад и врезалась в стоящую рядом машину марки BMW. В происшествии никто не пострадал, однако теперь Аффлек должен выплатить огромный штраф за ремонт машин. При этом стоимость ремонта даже обычной царапины может достигать баснословной суммы.