«Маленькие дети до сих пор ей пишут письма». Коллега рассказала о последних днях ведущей Асмаловской

Ведущая и танцовщица Кристина Асмаловская попала в больницу с 25-процентным поражением легких. Последнюю неделю она провела в реанимации на ИВЛ. Об этом «360» рассказала ее коллега — ведущая Татьяна Черняева.

По словам Черняевой, Асмаловская заболела месяц назад. У нее были проблемы с печенью и желчным пузырем.

«Ее положили в больницу с другим диагнозом, похоже, что она уже в больнице заразилась ковидом», — рассказала ведущая, подчеркнув, что точно не знает, где заразилась коллега.

Асмаловская через некоторое время выписалась из больницы, но потом ее стало плохо.

«Ей стало трудно дышать, вызвали скорую, у нее было поражено 25%. Ее забрали с подозрением на ковид, она уже стала задыхаться. В последнюю неделю она была в реанимации на ИВЛ, в реанимации она скончалась», — рассказала Черняева.

Она подтвердила, что Асмаловская не была вакцинирована.

«Она слабо себя чувствовала по другим болезням. Просто не успела. Она не была противником вакцинации», — подчеркнула собеседница «360».

Она отметила, что ее коллега была очень добрым, достойным человеком, ее очень любили дети.

«Она была ведущая „АБВГДейки“… Это была ее лучшая роль. Она была удивительно мягкой, доброй, работоспособной. Главное — ее полюбили зрители. У меня миллион портретов, когда ее рисуют маленькие дети и пишут ей до сих пор письма», — сказала Черняева.

Кристине Асмаловской был 41 год, у нее осталась мама.

Ранее некоторые пользователи Сети оставили под постом Черняевой в Facebook о смерти Асмаловской критические комментарии. Части пользователей показалось, что было неуместно уточнять, что скончавшаяся ведущая не была привита.