Маленькая дочь Пелагеи призналась в любви к гитаристу. Видео

Маленькая дочка певицы Пелагеи Таисия призналась в любви к гитаристу группы «Пелагея». Трогательное видео исполнительница выложила в Instagram.

На кадрах видно, что Таисия оглядывается и ищет гитариста Пашу. Девочка хотела обнять и поцеловать его, потому что любит.

В комментарии к видеоролику Пелагея написала, что у музыканта и ее дочери очень много общего. Оба они задействованы в творчестве группы. Кроме того, Таисия живет на даче по соседству с любимым гитаристом. Однако распорядок дня ребенка и гитариста не совпадает.

«А вам своих соседей часто хочется обнять?» — добавила Пелагея.

Таисия родилась в 2017 году в браке Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным, напомнил сайт «Дни.ру». В 2019-м певица публично заявила, что подает на развод и больше не намерена терпеть измены мужа. Официально пара подала заявление в конце мая 2020 года. Позже в Сети появились фотографии новой возлюбленной спортсмена — Марии Гончар. Пелагея старается поддерживать хорошие отношения с бывшим мужем.