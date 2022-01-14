Мальчик с обложки альбома Nirvana подал в суд на группу во второй раз

Мужчина, чье детское изображение использовали для оформления альбома группы Nirvana Nevermind, подал в суд на группу во второй раз. Об этом написало агентство Reuters.

Заявитель по имени Спенсер Элден повторно обвинил группу в сексуальной эксплуатации. В прошлый раз адвокатам Nirvana удалось добиться от суда отклонения иска, их основным аргументом было истечение срока давности по делу, а также абсурдность предъявляемых претензий.

Элден потребовал у студии Universal Music отредактировать изображение на обложке, где видны его половые органы. Это произошло перед 30-летием пластинки. Его защитник Мэгги Мэби настаивала на том, что Элден в 1991 году был сфотографирован в бассейне совсем голым, а это является нарушением конфиденциальности и детской эксплуатацией. Она также упоминала о том, что каждый год во время годовщины релиза Спенсер сталкивается с нежелательным вниманием со стороны слушателей Nirvana и журналистов.

Несмотря на это, окружной суд в Центральной Калифорнии отклонил иск в первый раз. Новый иск можно было подать только до 13 января, и это будет последняя попытка заявителей.